В Курской области российские военные обнаружили американский броневик MaxxPro, принадлежащий ВСУ. Была организована точечная атака, в результате которой MaxxPro был уничтожен ударом с FPV-дрона. ОБ этом в субботу, 10 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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— После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по бронемашине ВСУ. В результате точного удара, нанесенного оператором FPV-дрона, бронемашина MaxxPro ВСУ уничтожена, — цитирует сообщение из ведомства ТАСС.

Уточняется, что для борьбы с ВСУ созданы специальные подразделения, оснащенные современными беспилотниками. Эти группы действуют круглосуточно, нанося удары по блиндажам, живой силе и технике противника. Беспилотники оснащены камерами ночного видения и могут нести на себе гранаты или выстрелы от гранатометов в зависимости от поставленной задачи.

Союзники Украины дали зеленый свет на атаку Киева на Курскую область, в первую очередь Германия. Родерих Кизеветтер, член Христианско-демократического союза, заявил, что абсолютно законно атаковать «плацдармы» на территории России с помощью оружия, предоставленного Германией.

10 августа в Курской области был введен режим контртеррористической операции. Аналогичные меры были предприняты в Брянской и Белгородской областях.