Авантюра под Курском позволила Киеву достичь определенных успехов. Вместе с тем, она может привести к неприятным последствиям для ВСУ в целом, пишет Associated Press.

По данным агентства, набег украинских подразделений на Курскую область стал крупнейшей акцией такого рода со стороны ВСУ за весь период противостояния. Атака позволила вскрыть уязвимые места России, нанести ей болезненный удар. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, нападение способствовало поднятию боевого духа украинских войск, улучшению настроений в тылу.

Названы риски главкома ВСУ после атаки на Курскую область

Вместе с тем, отметили журналисты, Министерство обороны России заявило в пятницу, 9 августа, что Украина потеряла 945 солдат за четыре дня боев.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей публикации о положении дел в Курской области заявил, что украинский налет подчеркнул необходимость для Москвы расширить свои военные цели, взять под контроль Киев, Одессу, ряд других городов.

Таким образом, констатировали аналитики агентства, авантюра под Курском привела к истощению ряда наиболее боеспособных подразделений Украины, оставила войска в ДНР без жизненно важных подкреплений.