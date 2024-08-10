Минобороны РФ получило новые многофункциональные истребители Су-30СМ2

Министерство обороны России получило партию новых многофункциональных истребителей Су-30СМ2, изготовленных Иркутским авиационным заводом ОАК (входит в Ростех). Техника была поставлена после прохождения необходимых наземных и летных испытаний.

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«Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей», - говорится в пресс-релизе корпорации.

Для новых Су-30СМ2 специалисты также усовершенствовали комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, ввели новые высокоточные средства поражения объектов на дальности несколько сот километров.

Истребители были направлены к месту несения службы, сообщили в ОАК. Авиатехника поставлена в рамках государственного оборонного заказа.

Подробнее о новых истребителях Министерства обороны смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Анатолия Бородкина.