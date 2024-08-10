Новые истребители переданы Министерству обороны РФ

Новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 изготовлены и переданы Минобороны РФ. Об этом в субботу, 10 августа, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

— Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России новые многофункциональные истребители Су-30СМ2. Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы. Иркутский авиационный завод своевременного выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказ, — передает ТАСС.

В ОАК подчеркнули, что истребители Су-30СМ2 являются дальнейшим развитием машин, стоящих на вооружении ВВС России. Новые самолеты оснащены усовершенствованным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

В компании отметили, что боевые возможности самолета улучшились благодаря модернизации, проведенной по техническому заданию Министерства обороны РФ.

4 августа стало известно, что Украина получила 10 из 79 обещанных Соединенными Штатами истребителей F-16.

В Институте изучения войны признали, что Украине дали слишком мало F-16. Также они заявили, что для использования новых истребителей на поле боя Украине «сначала нужно уничтожить российские средства ПВО с помощью предоставленных Западом вооружений».