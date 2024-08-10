Стало известно, кто одобрил атаку ВСУ на Курскую область

Страны Запада, в первую очередь США и Германия, одобрили атаку Украины на Курскую область, пишет Politico. Авторы издания также предположили, что после этих событий некоторые страны могут изменить свою позицию по украинскому кризису, хотя ранее они не разрешали Киеву наносить удары переданным ему оружием по объектам на российской территории.

Газета указывает, что на фоне наступательной операции в приграничной зоне нет каких-либо свидетельств о том, что США или ФРГ оказывают давление на Украину с целью ограничения военных действий. Между тем отмечается, что Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем до сих пор не передала ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Названы риски главкома ВСУ после атаки на Курскую область

Ранее сообщалось, что ВС России при помощи вертолетов Ми-28НМ нанесли серию ударов по местам скопления техники и живой силы в Курской области. Как уточнили в российском Минобороны, авиация отработала по целям авиаракетами С-13 и вернулась на аэродром базирования.

До этого стало известно о введении режима контртеррористической операции на территории Белгородской, Брянской и Курской областей. На этом фоне усиливаются нормы безопасности, особое внимание уделяется защите критически важных объектов.