Российские воооруженные силы приблизились к основной трассе снабжения крупных хабов вооруженных сил Украины на покровском направлении, сообщает 10 августа ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

Речь идет о трассе Донецк — Красноармейск в районе Новогродовки, которая является ключевой для снабжения крупных хабов противника в Украинске, Селидове и Новогродовке, а также в небольших окрестных населенных пунктах.

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Из сообщения Минобороны следует, что то российские танкисты заняли огневые позиции для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ приграничном районе Курской области. Ведомтсво также кадры объективного контроля уничтожения бронемашины MaxxPro ВСУ в регионе.