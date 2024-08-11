ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипажи танков Т-72Б3М российских войск уничтожили мобильные бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры боевой работы танкистов.

"На кадрах танковые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях и уничтожают мобильные бронегруппы ВСУ в приграничном районе Курской области. <…> Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что после выполнения задачи танкисты меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе. При этом боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту.