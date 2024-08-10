В поведении ВСУ в Курской области заметили странности

Военный журналист Александр Шарковский в беседе с "Царьградом" указал на странное поведение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

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Шарковский напомнил, что сначала поступала информация о концентрации украинских войск в Сумской области, куда свозили технику, боеприпасы и артиллерию. Теперь, по его словам, стало понятно, что к российским границам подошли порядка тысячи бойцов ВСУ, 11 танков и около 20 единиц техники. При этом ВСУ вводят дополнительные силы: на техники видны новые тактические знаки, которые говорят о том, что в Сумской области создали группировку или войсковое объединение.

В то же время украинские солдаты будто "стремятся уйти в глубину", отметил Шарковский. Он считает, что они очень странно "долбят в одну точку".

"Может быть, просто здесь сказывается "гениальность" командиров украинских. Потому что если необходимо реально совершить хороший прорыв, значит, надо маневрировать, надо наносить удары еще севернее", — предположил вопросом эксперт.

Российский военкор обратил внимание, что видно, что у ВСУ достаточно сил, но они в теории могли бы пытаться обойти позиции российский войск справа-слева, но они это не делают. Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Названы риски главкома ВСУ после атаки на Курскую область

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

При этом Telegram-канал "Рыбарь" позже сообщил, что украинские военные начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Также стало известно, что в Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК "Вагнер" и спецназ "Ахмат". Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".