Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В небе над Курской областью было уничтожено 26 единиц беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Еще шесть украинских дронов были нейтрализованы в небе над Ярославской областью.

Военное ведомство также сообщило, что российские военнослужащие уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro в приграничном районе Курской области. Боевая машина ВСУ была поражена в результате точного удара, нанесенного оператором FPV-дрона.