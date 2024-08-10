ВСУ пытались атаковать предприятие в Ярославской области

Беспилотные летательные аппараты пытались атаковать одно из предприятий в Ярославской области, сообщил в Telegram глава региона Михаил Евраев.

По его словам, на месте их падения разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы.

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Отмечается, что на территории области еще могут оставаться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.

По данным Министерства обороны РФ, минувшей ночью было уничтожено шесть беспилотников над областью.