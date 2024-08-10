Подполье сообщило об ударе по складу в Краматорске, где могли быть HIMARS

После ударов по складу Вооруженных сил Украины с ракетами в подконтрольном Киеву донецком Краматорске, предположительно, повреждены 1-2 установки HIMARS, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева.

Склад находился на северо-восточной окраине города. Чаще всего именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок HIMARS. Над Краматорском виден большой столб дыма. Доступа к месту пока нет, но украинские военные и СБУ «очень сильно нервничают», сообщил Лебедева.

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По его словам, утром 10 августа минимум пять ударов нанесены по военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске, в том числе по складу с ракетами.