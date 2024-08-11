В Краматорске после ударов по местам дислокации ВСУ был мощный взрыв

По местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республики (ДНР) раздался мощный взрыв. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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По его словам, судя по одному из прилетов, российский наряд зацепил небольшой склад. За взрывом последовала небольшая детонация, отметил Лебедев. Он добавил, что после взрывов в городе начались перебои с интернетом.

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Накануне назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Краматорске повредили объект инфраструктуры. По его словам, удар пришелся на "объект критической инфраструктуры". Филашкин опубликовал фото разрушенного цеха промышленного предприятия и заявил, что строения объекта получили серьезные повреждения. В тот же день Лебедев отмечал, что Вооруженные силы России нанесли минимум пять ударов по военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске.

Утром 10 августа российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по украинским подразделениям в Курской области. По данным Минобороны РФ, удары наносились по скоплению живой силы противника, а также бронированной и автомобильной военной технике в приграничном районе Курской области.