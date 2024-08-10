Раскрыто число уничтоженных БПЛА над двумя регионами РФ

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 32 украинских дрона над Россией, заявили в Минобороны Рсосии.

«В течение прошедшей ночи... дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 БПЛА самолетного типа: 26 — над Курской областью и шесть над Ярославской областью», — говорится в сообщении ведомства.

Су-34 ударил по силам ВСУ в Курской области

Также сообщалось, что российская авиация ударила по подразделениям ВСУ в Курской области.

Группировка войск «Запад» овладела 35 опорниками ВСУ в зоне СВО.