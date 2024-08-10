Спецоперация на Украине 10 августа: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 10 августа 2024 года.
ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
Военные России в течение недели продвинулись в среднем на 10 км вглубь территории противника на Покровском направлении и приблизились к крупнейшим хабам ВСУ, сообщает издание «Взгляд».
Это стало возможно, в том числе благодаря освобождению Веселого, Новоселовки Первой и Тимофеевки.
Оборона Вооруженных сил Украины на Покровском направлении уверенно рушится.
Бойцы ВС РФ накрыли «Подносом» позиции ВСУ в зоне спецоперации
Минобороны России обнародовало кадры боевой работы расчетов 82-мм минометов «Поднос» по позициям противника, сообщает телеканал «Звезда».
На них видно как бойцы мотострелкового подразделения уничтожили замаскированные блиндажи, бронированные пикапы и живую силу Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации.
Огонь минометов корректируется с помощью беспилотников — так достигается максимальная точность стрельбы.
Рогов: ВСУ нанесли удар по водозабору в Энергодаре, чтобы лишить жителей воды
Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по водозабору в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщает ТАСС.
Это было сделано с тем, чтобы лишить жителей воды.
Ранее глава города Эдуард Сеновоз сообщил, что в Энергодаре после обстрела наблюдаются перебои с электроснабжением, возможны сложности с мобильной связью и интернетом.