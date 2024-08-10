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На подлете к Ярославлю уничтожили несколько украинских БПЛА

Украинские беспилотные летательные аппараты минувшей ночью пытались атаковать одно из предприятий в Ярославской области, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Михаила Евраева.

На подлете к Ярославлю уничтожили несколько украинских БПЛА
© РИА Новости

По его словам, на подлете к Ярославлю уничтожены несколько беспилотников. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. В настоящее время в зоне обнаружения работают экстренные службы.

Евраев отметил, что на территории области могут оставаться фрагменты беспилотников. Он рекомендовал сообщать об их местонахождении по телефону 112.

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