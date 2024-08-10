В США забили тревогу из-за «российского судна» рядом с Аляской
Рядом с Алеутскими островами на Аляске 5 августа был обнаружен российский разведывательный корабль. Об этом сообщает Береговая охрана США.
— Во время патрулирования катер Береговой охраны США обнаружил судно в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта, штат Аляска, — говорится в сообщении.
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Сообщается, что российский корабль находился в международных водах внутри экономической зоны США. Команда катера не связывалась с судном, но установила слежку за его передвижением вместе, пишут в ведомстве.
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