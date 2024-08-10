Армия Израиля заявила об ударе по школе в секторе Газа

Армия Израиля заявила, что нанесла авиаудар по школе на территории города Газа, сообщает РИА Новости.

По ее данным, в здании, в районе Дарадж-Туффах, располагались бойцы палестинского движения ХАМАС. Они якобы прятались в командном центре, который служил укрытием для бойцов и командиров. Армия отмечает, что школа использовалась для планирования и осуществления атак.

По данным агентства «Синьхуа» 40 человек погибли. Иранский канал Press TV назвал цифру в 100 убитых и десятки раненых.