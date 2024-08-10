Мобилизация: последние новости на сегодня 10 августа 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 августа 2024, в материале «Рамблера».

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Минспорт призвали включиться в реабилитацию бойцов СВО

Помощник российского президента Алексей Дюмин рекомендовал Министерству спорта России и Госсовету включиться в реабилитацию участников специальной военной операции, сообщает «Российская газета».

По его словам, необходимо обеспечить реабилитацию, социализацию и профессиональную самореализацию бойцов путем совершенствования законодательства.

Дюмин также призвал в первую очередь исполнить поручения главы государства по развитию детско-юношеского спорта, в том числе обеспечить бесплатные занятия для детей участников СВО и из малообеспеченных семей.

Оскар Кучера рассказал, как помогает военным на СВО

Российские телеведущий Оскар Кучера заявил, что на собранные в рамках благотворительных акций для участников спецоперации деньги было закуплено два автомобиля УАЗ и Ford, сообщает news.ru.

По его словам, транспортные средства наполнили гуманитарным грузом и отправили бойцам.

Кучера отметил, что бойцам отправляют даже чай и травяные сборы. Люди жертвуют от 100 рублей.

В Москве рассказали, как предприниматели помогают участникам СВО

В Москве крупные магазины и небольшие торговые точки собирают гуманитарные грузы для военнослужащих в зоне специальной военной операции, сообщает RT.

Ежемесячно направляется до нескольких тонн продуктов и необходимых товаров. Военнослужащие получают автозапчасти, строительные материалы, постельное бельё, медицинские препараты, консервы, сухие пайки, бытовую химию, маскировочные сети.

Кроме того, в гуманитарные наборы входят продукты питания, гигиенические принадлежности, одежда, а также книги для лежащих в госпиталях.