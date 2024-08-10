Мобилизация: последние новости на сегодня 10 августа 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 августа 2024, в материале «Рамблера».
Минспорт призвали включиться в реабилитацию бойцов СВО
Помощник российского президента Алексей Дюмин рекомендовал Министерству спорта России и Госсовету включиться в реабилитацию участников специальной военной операции, сообщает «Российская газета».
По его словам, необходимо обеспечить реабилитацию, социализацию и профессиональную самореализацию бойцов путем совершенствования законодательства.
Дюмин также призвал в первую очередь исполнить поручения главы государства по развитию детско-юношеского спорта, в том числе обеспечить бесплатные занятия для детей участников СВО и из малообеспеченных семей.
Оскар Кучера рассказал, как помогает военным на СВО
Российские телеведущий Оскар Кучера заявил, что на собранные в рамках благотворительных акций для участников спецоперации деньги было закуплено два автомобиля УАЗ и Ford, сообщает news.ru.
По его словам, транспортные средства наполнили гуманитарным грузом и отправили бойцам.
Кучера отметил, что бойцам отправляют даже чай и травяные сборы. Люди жертвуют от 100 рублей.
В Москве рассказали, как предприниматели помогают участникам СВО
В Москве крупные магазины и небольшие торговые точки собирают гуманитарные грузы для военнослужащих в зоне специальной военной операции, сообщает RT.
Ежемесячно направляется до нескольких тонн продуктов и необходимых товаров. Военнослужащие получают автозапчасти, строительные материалы, постельное бельё, медицинские препараты, консервы, сухие пайки, бытовую химию, маскировочные сети.
Кроме того, в гуманитарные наборы входят продукты питания, гигиенические принадлежности, одежда, а также книги для лежащих в госпиталях.