Российская авиация ударила по подразделениям ВСУ в Курской области

Российские вертолёты Ми-28НМ нанесли удар по подразделениям ВСУ в Курской области, заявили в Минобороны России.

«Экипажи армейской авиации на вертолётах Ми-28НМ нанесли удары... по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что потери ВСУ на Курском направлении за время боевых действий составили до 945 военнослужащих.

Попытка вторжения ВСУ в регион началась утром 6 августа. Подразделения группировки российских войск «Север» совместно с ФСБ уничтожают группировки ВСУ в Суджанском и Кореневском районах.