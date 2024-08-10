Группировка войск «Запад» овладела 35 опорниками ВСУ в зоне СВО, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Мотострелковые подразделения группировки войск улучшили положение по переднему краю и овладели 35 опорными пунктами противника», — сказал он.

Также сообщалось, что российская авиация ударила по подразделениям ВСУ в Курской области.

Попытка вторжения украинских войск в регион началась утром 6 августа. Подразделения группировки российских войск «Север» совместно с ФСБ уничтожают группировки ВСУ в Суджанском и Кореневском районах.