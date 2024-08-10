США предоставят Израилю $3,5 млрд на закупку оружия

США намерены предоставить Израилю $3,5 млрд на закупку американского оружия и военной техники.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«Это деньги, которые Израиль сможет использовать для покупки передовых систем вооружения и другого оборудования у США в рамках программы иностранного военного финансирования», — говорится в сообщении.

Средства будут выделены из согласованного в апреле пакета дополнительной военной помощи.

В CNN уточняют, что Израиль не сможет получить всю сумму сразу, так как некоторые виды вооружения, которые он сможет закупать, в настоящий момент только создаются.

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил, что Тель-Авив рискует остаться без помощи Вашингтона в случае очередного шага к эскалации на Ближнем Востоке.