Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей с Украины над территорией Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении около десяти воздушных целей с Украины над территорией республики и России. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, 9 августа в 18:10 над Белоруссией могли быть сбиты летевшие с украинской территории ударные беспилотники. «Силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Готовность №1 у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что (мы подозреваем, что это не в первый раз) Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района», — рассказал глава республики.