Россия связалась с МАГАТЭ из-за ситуации на Курской АЭС

Постоянное представительство России при международных организациях в Вене сообщило, что Москва уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о текущей ситуации на Курской АЭС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение постпредства в социальных сетях.

Как рассказали в представительстве, Россия сообщила в МАГАТЭ об атаке ВСУ на Курскую область, включая отчет о том, что действия ВСУ несут опасность для Курской АЭС.

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«Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на Курскую область: 8 августа на станции были обнаружены осколки и остатки – предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов», — сообщила дипломатическая миссия.

6 августа украинские силы совершили массированную атаку на Курскую область. В результате в приграничье начались боевые столкновения.