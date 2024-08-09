Госдеп подтвердил снятие ограничений на продажу вооружений Эр-Рияду

Администрация Соединенных Штатов снимает ограничения на продажу Саудовской Аравии некоторых боеприпасов класса "воздух-земля". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

"Госдепартамент снимает временное ограничение на поставки некоторых боеприпасов класса "воздух-земля" в Саудовскую Аравию. Мы будем рассматривать новые поставки на индивидуальной основе в соответствии с политикой передачи обычных вооружений. Эта приостановка была введена в начале 2021 года после заявления администрации [США] о прекращении поддержки наступательных операций [Эр-Рияда] в конфликте в Йемене, включая соответствующие поставки американских вооружений", - отметил дипломат.

Соединенные Штаты, продолжил он, будут следить за действиями Саудовской Аравией по снижению ущерба для гражданского населения. Как подчеркнул дипломат, США готовы "пересмотреть любые предлагаемые или ожидаемые поставки оружия, если получат достоверные сообщения о злоупотреблениях или нарушениях".

По его словам, США приняли это решение "на основании продолжающегося соблюдения Саудовской Аравией условий перемирия в Йемене, заключенного в апреле 2022 года, несмотря на то, что формально срок его действия истек через шесть месяцев".

"Саудовская Аравия также является ключевым партнером в достижении долгосрочного урегулирования конфликта в Йемене. Мы также отмечаем позитивные шаги, предпринятые Министерством обороны Саудовской Аравии за последние три года для существенного улучшения процессов снижения уровня ущерба гражданскому населению, отчасти благодаря работе американских инструкторов и советников", - добавил представитель внешнеполитического ведомства.

"Саудовская Аравия остается важнейшим партнером Соединенных Штатов в сфере безопасности, особенно в период высокой региональной нестабильности", - заключил он.

В 2021 году вашингтонская администрация ограничила продажи наступательных вооружений Саудовской Аравии в связи с ее военной кампанией против мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах", которая привела к большим жертвам среди мирного населения. По данным источника агентства, с марта 2022 года Саудовская Аравия не наносила авиаударов по территории Йемена.