Осужденный по делу об убийстве Немцова отправился добровольцем в зону СВО

В правоохранительных органах заявили, что осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов отправился добровольцем в зону СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации источника, Эскерханов подписал контракт с Минобороны России, после чего был освобожден из колонии и отправился служить добровольцем в зону СВО. При этом другие осужденные по этому делу, как уточнил собеседник издания, все еще находятся в местах лишения свободы — по его словам, они не выразили желания отправиться в зону СВО.

«Эскерханов в марте 2024 года подписал контракт с Минобороны, был помилован, после чего его освободили из колонии. Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Контракт с бывшим осужденным действует один год», — рассказал источник.

Напомним, что Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Позже полиция задержала пять подозреваемых, при этом шестой совершил самоподрыв при задержании.

Ранее вице-премьер Чукотки ушел добровольцем на СВО.