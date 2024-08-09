США выделили новый пакет военной помощи Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму в 125 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами. По его словам, в пакет вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, и противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.

«США объявляют сегодня о новом пакете военной помощи Украине. <...> Он на 125 миллионов долларов», — заявил он.

Ранее Министерство обороны США заявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,5 миллиарда долларов.