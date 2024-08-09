Reuters: США снимут ограничения на продажу наступательных вооружений Эр-Рияду

Администрация Соединенных Штатов намерена снять запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, американская исполнительная власть уже проинформировала Конгресс о своем соответствующем решении. Как отмечает собеседник агентства, продажи могут возобновиться уже на следующей неделе.

"Саудовская Аравия выполнила свою часть сделки, и мы готовы выполнить свою, вернув эти поставки в обычный режим путем соответствующего уведомления и консультаций с Конгрессом", - отметил источник Reuters.

В 2021 году вашингтонская администрация ограничила продажи наступательных вооружений Саудовской Аравии в связи с ее военной кампанией против мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах", которая привела к большим жертвам среди мирного населения. По данным источника агентства, с марта 2022 года Саудовская Аравия не наносила авиаударов по территории Йемена.