Назван главный мотив Киева в Курской области

Вторжение ВСУ в Курскую область может быть продиктовано целью «сломать формулу» президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта, заявил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он допустил, что власти Украины надеются на «обмен» утраченных территорий.

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Сломать формулу Путина: «мир с учетом реалий на земле». То есть обменять земли Курской и, возможно, Брянской и Белгородской областей на земли Харьковской и, возможно, Херсонской и Запорожской областей. Это самый вероятный вариант цели, — считает Марков.

Еще одной целью политолог выделил попытку Украины оттянуть силы российской армии от ДНР. Однако эксперт счел этот мотив неразумным, поскольку силы ВСУ тоже отводятся от зоны СВО. Версия о том, что атакой на регион Украина ослабит поддержку спецоперации среди россиян, не выдерживает критики, добавил Марков.

Вызвать протесты против войны и против Путина в России. Ну это какие-то фантазии. Все понимают, что по мере нападений на русских они не сдаваться бегут, а начинают просто более серьезно бороться, — резюмировал эксперт.

Ранее бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев долго готовил операцию по вторжению в Курскую область. Он добавил, что атака ВСУ призвана отвлечь силы России от боевых действий в зоне СВО и снизить поддержку спецоперации среди граждан РФ. Кроме того, по его словам, Вооруженные силы Украины стремятся перехватить инициативу.