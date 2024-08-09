Мэр Суджи опроверг информацию о контроле ВСУ над городом

Мэр города Суджа в Курской области Виталий Слащев заявил, что населенный пункт остается под контролем российских сил. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление он сделал в ответ на вопрос о том, является ли подлинной фотография солдат ВСУ на фоне улицы в Судже. По словам Слащева, это не так.

Названа численность группировок ВСУ, наступающих на Курскую область

«Идет эвакуация, Суджа наша. Вот весь комментарий», — сообщил он.

Напомним, что 6 августа силы ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область. В результате в приграничье начались боевые столкновения. Позже Минобороны России сообщило о боях на западной окраине Суджи.