Появление немецкой техники в Курской области можно назвать реваншизмом, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, история ничему не научила немцев.

Реваншизм в Германии полностью набрал скорость. Немцы, по-моему, забыли все уроки как Первой, так и Второй мировой войны. Под Курском мы сожгли немало немецких танков. За это придется им ответить, — объяснил сенатор.

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Джабаров отметил, что со временем немцы поймут, что их втягивают в авантюру, которая может плохо кончиться для них.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что миру придется серьезно задуматься над нападением Украины на Курскую область. По его словам, жертвами действий ВСУ стали гражданские люди. Сенатор отметил, что, согласно здравому смыслу, мировая общественность с негодованием отнеслась к новостям об атаке на Курскую область, однако едва ли Запад выскажется об этом в негативном ключе.

До этого правительство Германии заявило, что не располагает сведениями о применении ВСУ немецкого оружия в Курской области. Кабмин ФРГ «принял к сведению» сообщения по этому вопросу и назвал их «противоречивыми».