Бойцы ВСУ получили доступ к камерам на дорогах Курской области и вычислили движение российских колонн. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

По версии Telegram-канала, украинцы распространили в соцсетях информацию о том, что ВСУ охотятся на колонны и патрули в Курской области.

Курян предупредили, что бойцы могут получить доступ к частным камерам, установленным на жилых домах.

Российская сторона произошедшее не комментировала.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.