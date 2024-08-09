Положение украинских войск усложняется из-за нехватки боеприпасов и истощения. Об этом пишет Independent со ссылкой на аналитиков.

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«Каждый момент для Украины становится все труднее и труднее», — заявил эксперт по вопросам обороны британского аналитического центра Chatham House Матье Булег.

Он добавил, что в настоящее время не видит варианта развития событий, при котором «ситуация может стать намного лучше, чем сейчас».

По данным аналитиков, Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощены и испытывают проблемы с оснащением новых бригад. Кроме того, у украинских войск наблюдается нехватка средств противовоздушной обороны (ПВО). Согласно публикации, ВСУ также не хватает «ни людей, ни оружия», чтобы начать собственное наступление.

Ранее бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что российские войска имеют серьезное преимущество над ВСУ из-за хорошей адаптации к текущим реалиям.