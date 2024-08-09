Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Lenta.ru

9 августа в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие минувшей ночью уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Крыма. ТК «Звезда»

Также в ведомстве рассказали, что за аналогичный промежуток времени российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 75 украинских дронов. В частности, в небе над Белгородской и Липецкой областями ликвидировали 26 и 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) соответственно. Еще семь единиц данного вида техники уничтожили в воздушном пространстве Курской области. Газета.Ru