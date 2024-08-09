Эксперт раскрыл, за счет чего ВС РФ выбьют ВСУ из Курской области

Вооруженные силы России в настоящий момент перебрасывают резервы в Курскую область, которым уже поставлена боевая задач, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, российские войска не просто выбьют ВСУ из региона, но уничтожат их там.

Я далек от мысли о том, что им позволят надолго там засесть. Сейчас идут наши резервы, наши войска, которые получили боевую задачу. И это не те, кто ведет бои на фронте, это наши резервы. И, скорее всего, их задача уже не просто выдавить, а уничтожить силы ВСУ в Курской области, — сказал Матвийчук.

Эксперт отметил, что 9 августа ВС РФ нанесли удар по Сумам, уничтожив украинские резервы, предназначенные для переброски в Курскую область. В результате Киев вынужден бросать в бой третьи эшелоны.

При этом задача противника сейчас состоит в том, что закрепиться на достигнутых позициях, считает эксперт. По его мнению, это позволит украинским властям влиять на условия мирных переговоров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что иностранцев из ВСУ после атаки на Курскую область нельзя щадить и пленить. Парламентарий подчеркнул, что наемники и бойцы украинской армии сознательно занимаются уничтожением мирного российского населения.