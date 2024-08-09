Появилось видео последнего боя админа канала GreyZone в Мали

Последний бой администратора Telegram-канала GreyZone Никиты Федянина с позывным «Белый» в Мали был снят на нагрудную экшен-камеру, которую позднее забрали боевики. Об этом пишет Telegram-канал Mash, выкладывая видеозапись.

28 июля стало известно гибели бойцов «Вагнера» в Мали. Среди них оказался и автор крупного Telegram-канала GreyZone Никита Федянин с позывным «Белый» — его смерть подтвердили близкие. Также СМИ сообщили, что выживших бойцов взяли в плен. При этом потери, по разным данным, составляют от 20 до 50 человек.

В ЧВК «Вагнер» рассказали, что 13-й штурмовой отряд под руководством Сергея Шевченко с позывным «Пруд» с 22 по 27 июля вел бои с боевиками-туарегами в окрестностях Тин-Заутин. Благодаря песчаной буре боевикам удалось перегруппироваться и ударить большими силами.

На четырехминутном видео, опубликованном сегодня Mash, идет бой среди песка и камней. Отчетливо слышны выстрелы и русская речь. Запись обрывается на моменте, когда Никита Федянин перемещается к автомобилю и прячется за машиной.

«Запись сделана 26 июня в малийском районе Тин-Заутина. На кадрах - круговая оборона и попытка отбить атаку», - пишет канал.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов публично заявил, что «повстанцы» получили от страны необходимую информацию «и не только», которая позволила провести «успешную военную операцию». После чего правительства Мали объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной, а внешнеполитическое ведомство Буркина-Фасо обратилось с призывом к мировому сообществу дать оценку поддержки Киевом терроризма.