Пусковые установки для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заказанные польскими властями в США, продолжат производить в Польше. Об этом сообщило Минобороны республики на своем сайте.

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«Пусковые установки для создаваемой на основе ЗРК Patriot системы ПВО Wisla будут производиться в Польше», — говорится в сообщении.

12 августа в Сохачеве под Варшавой состоится подписание контракта между американской компанией RTX, которая до этого называлась Raytheon Technologies Corporation, и польской фирмой Huta Stalowa Wola. Договор будет заключен на производство 48 пусковых установок M903, которые входят в состав ЗРК Patriot. Ожидается, что таким образом будет дан старт для реализации второй стадии программы по созданию системы ПВО дальнего радиуса действия Wisla.

Незадолго до этого сообщалось, что страны Восточной Европы, в частности Польша, испытывают трудности с пополнением рядов своих армий, из-за чего они не готовы к вероятному военному противостоянию с Россией.