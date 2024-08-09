ВСУ потеряли почти тысячу солдат в Курской области

Подразделения Северной группировки ВС РФ продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию РФ на Курском направлении, сообщили в Минобороны. ТАСС

«ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 945 военнослужащих», — говорится в сообщении. Ura.Ru

В оборонном ведомстве добавили, что ВСУ также потеряли 102 единицы бронетехники. В их числе — 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты. Кроме того, российская армия уничтожила 67 боевых бронированных машин и 12 автомобилей, а также две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии. Газета.Ru