Российский Су-34 нанес удар ФАБ-3000 по ВСУ в приграничье Курской области

Российский Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины в районе Сумской области, граничащем с Курской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что в одном из районов региона выявили пункт временной дислокации украинских войск. По разведанным целям был нанесен удар бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После получения подтверждения об уничтожении противника экипаж вернулся на аэродром вылета.

Минобороны также опубликовало видео нанесения удара. На нем истребитель бомбардировщик скинул бомбу, которая планировала до цели. Кроме того, показаны кадры детонации боеприпаса.

Напомним, что 6 августа Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. По последним данным Минобороны РФ, российские войска продолжают отражать попытку вторжения. Наносятся удары по резервам противника в Сумской области.