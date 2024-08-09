Полковник высказался об эффекте переброски российских танков под Курск

Переброска российских танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня «Град» позволит в более короткие сроки уничтожить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Сегодня наши военные нанесли удар по Сумам и разгромили резервы, которые пытались перебросить под Курск. Сейчас в бой идут даже не вторые, а третьи эшелоны, которыми пытаются наносить удары. Но главное для ВСУ — это не продвижение вглубь России, а закрепление на достигнутых позициях», — считает Матвийчук.

Названа численность группировок ВСУ, наступающих на Курскую область

По мнению полковника, задача ВСУ сейчас — закрепиться на оборонительных позициях России, создать собственный оборонительный район в Курской области, чтобы таким путем влиять на условия мирных переговоров.

«Я далек от мысли о том, что им позволят надолго там засесть. Сейчас идут наши резервы, наши войска, которые получили боевую задачу. И это не те, кто ведет бои на фронте, это наши резервы. И, скорее всего, их задача уже не просто выдавить, а уничтожить силы ВСУ в Курской области», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Минобороны сообщили, что в Суджу перебрасывают реактивные системы залпового огня «Град», буксируемые артиллерийские орудия, танки на тралах, тяжелую гусеничную технику, а также автомобили «Урал» и КамАЗ.