Вооруженные силы России фактически зачистили населенный пункт Ивановка и продвигаются в сторону Гродовки на Покровском направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Lenta.ru

Он добавил, что украинские военные под напором российских сил не могут создать оборону на Покровском направлении. Подразделения ВСУ под Горловкой между Дзержинском и Новгородским оказались «в плачевном состоянии», заключил советник главы ДНР. Деловая газета «Взгляд»

Ранее Минобороны России сообщало об освобождении населенного пункта Тимофеевка ДНР. Она располагается недалеко от сел Прогресс, Волчье, Евгенова и Новоселовка Первая. Их российские военные освободили на прошлой неделе. Российская газета