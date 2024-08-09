Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли безуспешную попытку контратаковать российские войска на севере Нью-Йорка в ДНР. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Напомним, что 6 августа телеведущий Владимир Соловьев заявил, что российские военнослужащие подняли флаг РФ над поселком Нью-Йорк в ДНР. Триколор водрузил один из солдат над местной школой.

«Действительно, у нас серьезные успехи. Противник пробовал контратаковать в районе Нью-Йорка — это южнее Торецка, но его попытки не увенчались успехом, и мы продолжаем на торецком направлении давить противника. Сейчас на севере Нью-Йорка как раз ведутся боевые действия», — рассказал Кимаковский.

По словам советника, группировка ВСУ между Нью-Йорком и Торецком оказалась в плачевном положении. Он добавил, что российские военные на покровском направлении в ДНР освободили Сергеевку, фактически зачистили Ивановку, а также продвигаются в сторону Гродовки.