Совет командиров ЧВК «Вагнер» сделал заявление о вторжении ВСУ в Курскую область

Совет командиров ЧВК «Вагнер» сделал заявление в связи с вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Оно опубликовано в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера», близкому к ЧВК.

Они заявили, что силы группы готовы прийти на помощь и развернуться в боевые порядки по первому зову, «как это было всегда».

Там добавили, что у ЧВК всегда была лишь одна цель — «отстаивать интересы Родины, помогать процветанию России и защищать русский народ».

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли на территорию Курской области и вступили в бои против украинских частей под Суджей.

Названа численность группировок ВСУ, наступающих на Курскую область

Об отправке бойцов ЧВК для отражения атак ВСУ в российском регионе заявил военный корреспондент Егор Гузенко. Свое появление в регионе они описали фразой «с корабля на бал». Военный корреспондент отметил, что «Вагнер» «возвращается в Россию», из чего следует, что подразделения частной военной компании перебрасываются из заграничной командировки.