Перемирие с Украиной ускорит дерусификацию и фашизацию государства, уверен политолог Сергей Марков. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что Запад воспользуется паузой для максимальной накачки ВСУ оружием. По его мнению, перемирие грозит превращением Украины в еще «более жестокую страну».

Запад воспользуется паузой [в конфликте] для максимальной накачки вооружением Украины и максимального ускорения дерусификации, превращения ее в еще более жестокую, неофашистскую тоталитарную страну. Украинские юноши под влиянием неофашистской бандеровской пропаганды будут пытаться взрываться в поездах московского метро, — пояснил Марков.

Как считает политолог, Россия вряд ли сделает такой выбор. Эксперт выразил мнение, что позиция президента РФ Владимира Путина о необходимости полноценного мирного договора выглядит более реалистичной.

Вряд ли это наш выбор. Нужно признать, что позиция Путина более реалистичная — это должен быть полноценный мирный договор, а не перемирие с последующей войной, — заключил политолог.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров ранее заявил, что Украина на самом деле не готова идти на переговоры с Россией. Как отметил сенатор, Киев пытается оттянуть момент возобновления диалога с Москвой. По его мнению, Украина хочет просто выиграть время и добиться перемирия, однако она не заинтересована в переговорах.