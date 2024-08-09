Генерал озвучил два вывода после атак ВСУ на Курскую область

Генерал, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал два вывода после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. В беседе с Национальной службой новостей он отметил, что действия украинской стороны в приграничном регионе поставили точку в возможности организации мирных переговоров.

Водолацкий пояснил, что атаки ВСУ под Курском подтвердили необходимость создания санитарной зоны в интересах жителей. По его мнению, ВСУ повели себя как террористы, а с ними вести переговоры нельзя.

«Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели», — допустил парламентарий.

Водолацкий, рассуждая о создании санитарной зоны, подчеркнул, что следует учитывать возможности переданного Украине вооружения, некоторые из ракет могут преодолеть расстояние в 200 километров.

Названа численность группировок ВСУ, наступающих на Курскую область

Ранее Минобороны показало кадры выдвижения подразделений Вооруженных сил России в Суджанский район Курской области.