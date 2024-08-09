Названа численность группировок ВСУ, наступающих на Курскую область

Киев бросил в атаку на Курскую область три бригады, в том числе элитную 80-ую десантно-штурмовую. Об этом пишет издание Forbes, публикуя количество наступающих украинских войск.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. По последним данным Минобороны РФ, российские войска продолжают отражать попытку вторжения. На Курском направлении ВСУ потеряли уже до 945 бойцов и 102 единиц бронетехники.

По информации Forbes, украинцы «вливают значительные ресурсы в это вторжение», при этом колонна бронетехники, въезжающая в Курскую область, подтверждает участие в операции «одной из наиболее оснащенных и быстроходных бригад Украины: 80-й десантно-штурмовой».

«В операции задействованы по меньшей мере три бригады, каждая численностью до 2000 человек: 22-я и 88-я механизированные бригады и 80-я десантно-штурмовая бригада. Артиллерия, беспилотники и ПВО играют критически важную вспомогательную роль», - говорится в статье.

По данным американского издания, украинское командование могло нарастить группировку в зоне вторжения и вокруг нее до 10 000 военнослужащих.