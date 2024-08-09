Кадыров назвал сроки остановки ВСУ в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в скором прекращении действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Свои прогнозы политик дал в комментарии изданию «Чечня Сегодня».

В комментарии изданию Кадыров сказал: «Подождите два-три дня, будут хорошие результаты».

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что у российской армии достаточно сил и средств для того, чтобы остановить украинские войска на Курском направлении.

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Утром 6 августа бойцы ВСУ предприняли попытку пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции ВС РФ у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Днем позже начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.