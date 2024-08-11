МИД анонсировал жесткий ответ на украинские удары по России

Жесткий ответ Вооруженных сил России на украинские удары по российским регионам не заставит себя ждать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать", - сказала дипломат.

Действия киевских властей Захарова назвала "террористическими актами, нацеленными на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей".

Дипломат также призвала международные организации осудить украинские атаки на российские регионы.

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"Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур", - резюмировала Захарова.

Напомним, утром 6 августа украинские войска предприняли попытку атаковать российскую границу в Курской области. Тогда, по данным Генштаба ВС РФ, в атаке были задействованы до 1000 солдат.

На совещании у президента России Владимира Путина, которое состоялось 7 августа, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено. Идет уничтожение живой силы противника и военной техники.