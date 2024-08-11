МИД анонсировал жесткий ответ на украинские удары по России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «очередные террористические удары» ВСУ по регионам России. Дипломат заявила, что вскоре последует жесткий ответ от российской армии.
В ночь на 11 августа ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Курску. По городу были выпущены тактические ракеты «Точка-У», большинство были поражены российскими системами ПВО.
«Однако одна из них попала в жилой многоэтажный дом», - сообщила Захарова.
Пострадали 13 мирных граждан, двое находятся в тяжелом состоянии.
За прошедшие сутки ВСУ также нанесли удар дронами по Белгородской и Воронежской областям и ДНР. В Шебекино пострадало пять жителей. В ДНР погиб один мирный житель, ранено 16 человек.
Представитель МИД решительно осудила эти варварские террористические акты», целью которых является «уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей».
«Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать», — заявила Захарова.
МИД РФ в очередной раз призывал международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков.
«Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.