Киев не мог самостоятельно организовать нападение и атаковать Курскую область без согласования с западными странами. Такое предположение сделал венгерский политический эксперт Дьердь Ногради в беседе с РИА Новости.

«Мне кажется, исключено, что Украина не советовалась с Великобританией или США, она давно существует только на западные деньги», — заявил он.

Ногради считает, что Киев пытается доказать Западу с помощью «демонстративной акции», что способен достичь успехов на поле боя. Несмотря на это, украинские военные будут «в короткое время» вытеснены с территории Курской области, подчеркнул эксперт.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники сообщил, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область удивило американских чиновников.