Россия не оставит без ответа террористические атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, однако мирное население затронуто не будет. Об этом заявил «Абзацу» член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

6 августа Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. По последним данным Минобороны РФ, российские войска продолжают отражать попытку вторжения. На Курском направлении ВСУ потеряли уже до 945 бойцов и 102 единиц бронетехники.

При этом российские ПВО отражают атаки украинских беспилотников на Белгородскую и Липецкую области, а также на Крым.

Минобороны РФ заявило о переброске резервов в Курскую область

По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, российские войска атаку на Курск «раскатали в блин», уничтожив объекты критической инфраструктуры и районы сосредоточения войск, особенно наемников.

«Сейчас пусть ждут еще более массированного удара, но мирное население все равно трогать не будем – не дождутся! Думаю, сейчас будут приняты более серьезные решения. Я знаю, что так будет. У нас есть козырь, и не один», - подчеркнул парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что Россия еще «не применила все свои возможности вооружения», но даже «железному терпению» Верховного главнокомандующего может прийти конец.